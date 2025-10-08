歌手の加藤登紀子が８日、都内で６０周年企画アルバム第２弾「明日への讃歌」（２９日発売）の取材会を行った。「歌手活動６０周年、加藤登紀子は発奮しております！」と情熱いっぱい。５月に２枚組の企画アルバム「ｆｏｒｐｅａｃｅ」をリリースしたが「思いを凝縮するためには、もう１組アルバムを出さないと６０周年を語れない」と、再びの２枚組となる全３５曲に魂を込めた。この日発売の先行配信シングル「幸せのため