返事もなく、目も合わせてくれない息子に『育て方を間違えたのかも』とずいぶん悩んだ女性。そんなとき、実家の母からかけられた“ある言葉”がその後の息子との関わり方を変えるきっかけに──。今回は筆者の友人から聞いた、親子のエピソードをご紹介します。 反抗期の息子 中学2年の息子について、まったく笑わないどころか、話すことすら避けられてしまい、困っていた時期がありました。 「おかえり～」と声