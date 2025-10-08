MBSラジオ『Aぇ! groupのMBSヤングタウン』（毎週水曜後10：00）の公式Xが、8日に更新。同日放送について「いつも通り、メンバー2人でお送りします。ぜひ最後までお聞きください」と告知した。【写真】車内の様子は…Aぇ! group・草間リチャード敬太容疑者が送検同番組は毎週、グループから2人ずつが出演。誰が登場するかはオンエアまでのお楽しみとなっている。グループをめぐっては、草間リチャード敬太が4日早朝に東京