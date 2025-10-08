歌手の木山裕策さんが、自身のインスタグラムを更新。孫が誕生したことを報告しました。木山裕策さんは「長男夫婦のところに、孫が生まれました!!とても元気な女の子です❤」と、報告。続けて「今日、妻と一緒に会いに行ってきました。母子共に健康とのことで本当に安心しました。」と、綴りました。そして「おじいちゃんですね、僕も。赤ちゃんを抱っこするのも久しぶりで、かなり緊張しました。」と綴ると、写真をアップ