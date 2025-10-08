2025年10月2日（木）〜2026年2月15日（日）の期間、東京・表参道のエスパス ルイ·ヴィトン東京にて、アンディ·ウォーホル展「SERIAL PORTRAITS - SELECTED WORKS FROM THE COLLECTION」が開催中。アンディ·ウォーホルの名作から知られざる作品まで、ポートレートを中心とした作品が展示されています。入場無料のため、誰でも気軽に足を運べるのもうれしいポイント！表参道へお出かけの際は、ぜひ立ち寄ってみてくだ