日本郵政の根岸社長は日本郵便が企業間物流の大手「ロジスティード」と資本・業務提携したことについて、「総合物流企業を目指すため」との考えを示しました。日本郵政根岸一行 社長「物流の川上領域に進出をすることで、国際から国内の物流、そして、ラストワンマイルまでをトータルで手がける“総合物流企業”を目指していきたい」日本郵便は6日、企業間物流大手のロジスティードHDの株式19.9％を取得し、資本・業務提携