「道産秋鮭ときのこのパスタ（バター醤油味）」セブン−イレブン・ジャパンは、“秋を感じる”具材である北海道産の秋鮭と、しめじ・舞茸・エリンギの3種のきのこを組み合わせた「道産秋鮭ときのこのパスタ（バター醤油味）」を10月15日から、北海道のセブン−イレブンで発売する。今回発売する「道産秋鮭ときのこのパスタ（バター醤油味）」は、北海道ならではの旬の食材を使った地域限定商品。素材の品質と美味しさに徹底的にこ