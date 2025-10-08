8日午後8時19分ごろ、熊本県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は熊本県熊本地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは2.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、熊本県の熊本南区、宇土市、宇城市、熊本美里町、嘉島町、甲佐町、それに氷川町です。【各地の震度詳細】■震度1□熊本県熊本南