三陽商会が展開するブランド「MACKINTOSH LONDON（マッキントッシュ ロンドン）」メンズは、寒暖差に対応できる4wayアウター「BILTON（ビルトン）」を、「マッキントッシュ ロンドン」メンズを展開する全国百貨店54店舗と、三陽商会公式オンラインストア「SANYO ONLINE STORE（サンヨー オンラインストア）」で販売を開始している。「BILTON」は、近年の気候変動による暖かい秋冬といった、気温変化の大きいシーズンに対応するため