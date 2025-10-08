2026年2月で閉店する名鉄百貨店で、「最後の大北海道物産展」が10月8日から始まりました。その歴史はなんと70年で、昭和・平成・令和の時代に名古屋と北海道をつないだ看板イベントも今回が最後です。催事担当バイヤーの増山知樹さん：「昭和・平成・令和と、長きにわたり行われたきた物産店ですので、その時代に人気だった商品を取り揃えております」名鉄百貨店のバイヤー・増山知樹さん(50)は、この道17年のベテ