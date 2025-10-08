ハウス食品は、ファンケルと共同で開発した「深蒸しバジルとケールのパスタソース」を、10月15日からファンケルECサイト（ファンケルオンライン）およびファンケル直営レストラン「FANCL BROWN RICE MEALS」で1000袋限定発売する。内容量は17.4g（8.7g×2）。製品特徴は、日本茶の製法を活用した“深蒸しバジル”だからこそ表現できるバジルの旨み豊かな味わいと、ファンケルの国産ケールの甘みや旨みを存分に味わえる粉末パスタソ