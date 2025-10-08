昨年８月にフジテレビを退社し、同年１０月にＰＴＳＤを公表した渡邊渚アナウンサーが８日、「２０２５年大阪・関西万博、ＵＡＥパビリオンに行ってきました！」と自身のＳＮＳで報告した。インスタグラムに自身のナレーション入りで万博のＵＡＥ館を訪れた動画をリポート形式でアップ。「アラブ首長国連邦の歴史や文化、技術を肌で感じられました。ご飯もコーヒーもおいしかった」「中でも印象に残ったのは、”女性の活躍”で