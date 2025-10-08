コカ・コーラシステムは、「檸檬堂（れもんどう）」（以下、「檸檬堂」）から、“季節を楽しむ”をテーマにした「季節の檸檬堂」シリーズとして、「季節の檸檬堂 冬の香る柚子とレモン」（アルコール分4％）を10月20日から発売する。「季節の檸檬堂」は、“季節を楽しむ”をテーマに、その季節にしか楽しめない期間限定の味わいを届けるシリーズ。「檸檬堂」従来のレモンの爽やかなおいしさに、果物をはじめとした季節らしい美味し