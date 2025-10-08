きのう、高岡市で山あいの斜面から転落して死亡した男性について事故当時は、土砂崩れを再現する実験中だったことがわかりました。この事故は、きのう午前11時ごろ、高岡市岩坪にある株式会社ライテクの実験場で発生したもので、高さおよそ30メートルの斜面の頂上で作業をしていた富山市婦中町笹倉の会社員、池田正樹さん（49）が転落し、死亡しました。死因は外傷性ショックでした。警察と消防によりますと、池田さんは土砂