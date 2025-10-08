ロシアがウクライナに侵攻を開始してから3年半以上が経ちましたが、戦争が終わる兆しは未だに見えません。富山に避難しているウクライナ人一家が、先週末、射水市で国際交流イベントに参加しました。ふるさとウクライナへの思い、そして平和への願いを吉田記者がお伝えします。トルコ料理の「ケバブ」に、インドや中東のボディアート体験。今月4日、射水市で開かれた国際交流イベントです。射水市まちづくりネットワー