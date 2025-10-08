10月7日発売の『週刊SPA! 10月14・21日号』の表紙と「美女地図」に、中田花奈が登場している。【写真】美ヒップを惜しみなく見せた寝そべりSHOTなども公開中田は乃木坂46卒業後、タレント・プロ雀士として活躍。麻雀カフェ「chun.」のオーナー・店長も務める。2nd写真集『掻き立てる』（講談社）が発売中だ。そんな彼女が表現するのは、仕事に疲れた主人公。自分を見つめ直すために訪れたリゾートで、開放感に満ちた艶姿を見せる。