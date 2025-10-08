「タテ型 すみっコぐらしヌードル あっさりしょうゆ味」エースコックは、11月3日から、サンエックスのキャラクター「すみっコぐらし」とコラボした「タテ型 すみっコぐらしヌードル あっさりしょうゆ味」を発売する。2012年に「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生した「すみっコぐらし」との初コラボレーションが実現した。ほんのりトマトを利かせた、優しい味わいの醤油スープに「しろくまなると」入りで、キャラクターフ