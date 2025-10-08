“顔パス”で新幹線に乗車する日がくるのでしょうか。切符やICカードを必要とせず、顔認証で新幹線の改札を通る「ウォークスルー改札」。11月からの実証実験を前にモニターの登録が始まりました。新幹線改札を“顔パス”で…JR東日本が導入を目指す「ウォークスルー改札」は切符やICカードのタッチを使わずに顔認証などの機能を使って改札を通ることができる仕組みです。（リポー