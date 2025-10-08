和田アキ子が、10月22日にリリースする『和田アキ子 オールタイムベスト』に収録される新曲および収録曲順を発表。また、Tani Yuukiが提供した新曲「愛ヶ十」のリリックビデオも公開となった。 （関連：【映像あり】和田アキ子、Tani Yuukiが提供した新曲「愛ヶ十」リリックビデオ） 今回発表された新曲は、10-FEETから提供された「思い出をこえて」と、所ジョージから提供された「人生は美しい」の2曲。