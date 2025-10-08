MLSのインテル・マイアミに所属する元スペイン代表DFのジョルディ・アルバが10月７日、自身のインスタグラムを通じて、今シーズン限りで現役を引退することを発表した。J・アルバはバルセロナやバレンシアの下部組織で育ち、2008年にバレンシアのトップチームに昇格。ジムナスティックへのローンを経て、バレンシアで３シーズンを過ごした後、2012-13シーズンにバルセロナに完全移籍。22-23シーズンまでプレーし、その後はアメ