イラストが特技の山本里咲アナウンサーに届いた意外な知らせ。それは、キリンチャレンジカップ2025でのパラグアイ戦を控えたサッカー日本代表からの、試合を盛り上げるべく、会場で販売するためのオリジナルグミのプロデュースでした。ラベルのデザインやグミの味、形状など、すべて山本アナが監修。完成のあかつきには、森保一監督の元へ直接届け、さらに単独インタビューも実現することに！ということで早速作業を始めた山本アナ