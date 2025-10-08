東京・江東区で目撃されたのは、操舵席部分が傾いている船。窓ガラスが粉々に割れ、大きなものにぶつかった跡も。8日朝、豊洲運河で船同士が衝突する事故がありました。東京海上保安部などによりますと、午前6時40分ごろ、作業船2隻の操舵室と船首部分が衝突し、30代から70代とみられる男性5人が搬送されました。そのうち、58歳の男性1人が胸を強く打ったとみられ、死亡が確認されました。入り組んだ場所を走る運河。事故は、なぜ