神奈川県を走る東名高速道路で目撃されたのは、3台が絡む事故の瞬間です。目撃者：危ないというか、こっちに飛んでくるんじゃないかと。あっちこっちバンバン当たっていたので、こっちに来るんじゃないかと。目撃者の前方でトラックがガードレールに衝突。後続を走るトラックも右側に回避を試みますが、よけきれず接触してしまいました。目撃者はギリギリ衝突を回避。なぜ、トラックはガードレールに突っ込んでしまったのでしょう