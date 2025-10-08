県内有数のコメの産地、菊池市七城町で生産された「新米」の初検査が行われました。 JAの七城ライスセンターで行われた新米の初検査。生産者が持ち込んだ「ヒノヒカリ」が検査され、検査員が水分量や粒ぞろい、着色の有無などを確かめました。今年は夏の猛暑により生育が心配されていましたが良好に育っているということで検査された新米は最高品質の1等米と格付けされました。その後JAや県の職員が炊き立ての新米を試食