女優山本美月（34）が8日、都内で行われた「PLAN GIRLS MOVEMENT2025」トークショーに登場し、女性のキャリア形成について語った。11日の「国際ガールズ・デー」に向けたイベントで、会場には、漠然とした不安などのモヤモヤを抱えた18〜25歳の若年女性たちが来場。高校時代にモデルとして芸能界入りした山本も、キャリア形成に悩んだことは「ある」とし、自らの経験を語った。「芸能界は不安定な仕事なので、就職活動するのか、こ