【モデルプレス＝2025/10/08】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）の公式Instagramが、10月8日に更新された。メンバーのMINGYU（ミンギュ）とS.COUPS（エスクプス）の海水浴姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】SEVENTEENミンギュ＆エスクプスのムキムキ上裸姿◆ミンギュ＆エスクプス、屈強な肉体美披露この日、波が打ちつける海辺でMINGYUとS.COUPSが腰上まで浸かりながら向かい合ってダンスを踊るリール動画を公開。