８日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、自民党総裁選に勝利した高市早苗新総裁がライバルだった小泉進次郎氏、林芳正氏、茂木敏充氏の３人に閣僚ポストを用意する意向であることを報じた。番組では「農水相続投の希望を新総裁に伝えることは？」と聞かれた小泉氏が「こちらから希望を伝えることなんてありません。そんな僭越（せんえつ）なことはしません」と答えたことを報じた。