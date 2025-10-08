グラビアアイドルで女優の大原優乃が８日に自身のＳＮＳを更新。誕生日を迎えたことを報告した。８日に２６歳の誕生日を迎えた大原は、インスタグラムで「本日、２６歳になりました」とつづり、バースデーケーキや２６の数字を持ったショットを公開。続けて「どんな瞬間も、心を真ん中に置いて進んでいける一年に。ひとつひとつ積み重ねていけるよう励みます」と抱負をつづった。最後に「いつも支えてくださる皆さまへ、心か