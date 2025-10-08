女優の出口夏希が２４歳の誕生日を迎えた。出口は８日までに自身のインスタグラムを更新。４日に誕生日を迎え「２４さいになったよ〜たくさんのお祝いほんとにありがとうございますほーっんとに感謝の気持ちでいっぱいです。。出口２４才も自分らしく、いっぱい食べて、いっぱい笑ってハッピーに過ごしたいと思います‼」とつづり、キャミワンピ姿で「２４」のバルーンを持ったムービーや、大きなハートのオブジェ