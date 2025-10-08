◆第２７回ジャパンダートクラシック・Ｊｐｎ１（１０月８日、大井競馬場・ダート２０００メートル、良）３歳ダート３冠の最終戦は１６頭（ＪＲＡ７、南関東８、北海道１）で争われ、横山武史騎手が騎乗し、１番人気でＪＲＡのナチュラルライズ（牡、美浦・伊藤圭三厩舎、父キズナ）は２着だった。五分のスタートから中団外めにつけたが、１角からかかり気味に進出。なだめて向こう正面からスムーズに追走し、３角から逃げるナル