◆第２７回ジャパンダートクラシック・Ｊｐｎ１（１０月８日、大井競馬場・ダート２０００メートル、良）３歳ダート３冠の最終戦は１６頭（ＪＲＡ７、南関東８、北海道１）で争われ、３番人気でＪＲＡのナルカミ（牡、栗東・田中博康厩舎、父サンダースノー）が制した。好スタートからハナを奪い、最後まで脚いろは衰えないまま逃げ切った。勝ちタイムは２分３秒７。４月の１勝クラスを勝ち、６月に２勝クラスのいわき特別、９