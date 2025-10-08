女優の中条あやみが、７日に放送された俳優の竹内涼真、女優の夏帆がダブル主演を務めるＴＢＳ系「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（火曜・後１０時）の初回にチラリと登場し話題になっている。原作は谷口菜津子氏による同名漫画。手が込んだ料理を作り、“恋人ファースト”の生活を送ってきた女性・鮎美（夏帆）と、「料理は女が作って当たり前！」という考えを持つ男性・勝男（竹内）のカップルがプロポーズ直後に破局。その