長野市では中学生たちが留学生と英語でコミュニケーションを図る探究活動が行われました。留学生「What フリータイム？」中学生「アイユージュアリーPCゲームス」留学生「アーPCゲイムス」英語で会話を楽しむ中学生と外国人留学生たち。この「善光寺ウォーク」は市立長野中学校に通う1年生70人が生きた英語を学ぼうと企画されたもので、ネバ―ルやフィリピンなどから来日し、市内