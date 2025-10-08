3歳ダート3冠競走の最終戦「第27回ジャパンダートクラシック」（Jpn1）が大井競馬場で行われ、3番人気のナルカミ（牡＝田中博）が逃げ切り、4連勝で頂点に立った。羽田盃、東京ダービーの覇者ナチュラルライズは3番手を追走し、4角では2番手。だが直線でナルカミとの差をなかなか詰められず、3馬身差をつけられて2着。3冠はならなかった。ナルカミは不来方賞に続く重賞連勝となった。勝ちタイムは2分3秒7。戸崎圭太騎手と田