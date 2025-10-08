東京都教育委員会は８日、女子児童・生徒への不同意わいせつ罪や女性宅への住居侵入罪でそれぞれ有罪判決の確定した男性教諭４人が、地方公務員法に基づき失職したと発表した。都教委によると、区立小の主幹教諭（５２）は２０２４年１〜２月、児童４人に教室などで自身の唇をなめさせたり体を触ったりしたとして、同１０月に４件の不同意わいせつ罪で懲役３年６月の実刑判決を東京地裁で受けた。保護者が警察署に相談して発覚