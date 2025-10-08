ブームが続く“干し芋”。干したほうが売れる！？売り上げは10年で2倍になった店もあるようです。その存在感がますます高まっているようです。東京・銀座にある茨城県のアンテナショップ。連日、多くのお客さんで賑わっていますが、皆さんのお目当ては…「皆さん干し芋をじっくりと見ています」茨城県の名産“干し芋”！40代「（干し芋）結構好きなんで、数か月に1回は買う」「種類は増えましたね、柔らかくて食べやすいというか。