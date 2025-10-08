◆みやざきフェニックス・リーグ楽天1―6ソフトバンク（8日、日向）ソフトバンクの山川穂高内野手（33）が宮崎での調整をスタートさせた。「3番指名打者」で出場し、4打数1安打1打点。15日からのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージに向けて「こういう日を残り4試合やって（CS）初戦からしっかりいけるように」と意気込んだ。初回、無死一塁の第1打席で3ボールからの4球目を思い切り引っ張った。打球は高々と