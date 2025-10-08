MV初出演は、大好きなバンド・スピッツの新曲女優の黒木華(35)がインスタグラムを更新。以前から大ファンだったバンドのMVに出演を報告し話題を集めている。「初めてMVというものに出演させていただきました」「しかも、昔から好きなスピッツさんです。撮影中は緊張してあまり近づくことができませんでしたが、最後、とても優しく話しかけてくださり、幸せでした」と綴って、ロックバンド・スピッツの新曲「灯を護る」のミュー