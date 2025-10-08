歌手の木村カエラさんが主題歌「君の傘」を担当した『映画 すみっコぐらし空の王国とふたりのコ』舞台挨拶付きおひろめ試写会にナレーターを務めた20th Centuryの井ノ原快彦さんと女優の本上まなみさんと登壇しました。【写真を見る】【 木村カエラ 】本上まなみと20年ぶりの再会に歓喜夫・永山瑛太も含めた3人のエピソードを明かす第４弾となる『映画 すみっコぐらし 空の王国と二人のコ』は、雲の上にある空の王国が舞台。