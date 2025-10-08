東京・新宿に新作限定のラーメンが大集合！トレンドの「昆布水つけ麺」には大行列ができていました！ラーメン界の人気イベント「大つけ麺博」！期間中は入れ替え制で、全国から116店舗が集結！50代「今回、全員新作なんですよ。『今まで出したことないラーメンを出す』というのがテーマなので、各店舗、気合い入っていると思います」そう！今回のテーマは「秋の新作」なんです。「ホタテまるごとのラーメン、どうぞ楽しんでくださ