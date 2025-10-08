日本保守党の河村たかし共同代表が離党届を提出したと発表しました。日本保守党・河村たかし共同代表「私も悩みに悩みました、このことは。まあしょうがないのかなと。日本の国のために、商売を盛んにする国を作るために、ここはもう一回旅に出る」日本保守党の河村共同代表は8日、緊急で会見を開き、百田尚樹代表あてに離党届を提出したことを明らかにしました。河村氏は新たに国政政党を結成する可能性について問われると、「そ