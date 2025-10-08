熊本県は菊池保健所管内に住む5歳の男の子が、腸管出血性大腸菌O157に感染したと発表しました。 県によりますと男の子は9月に発熱し、複数の医療機関を受診したところ感染が確認されました。またその後O157の重症合併症で急性腎不全のひとつ溶血性尿毒症症候群HUSを発症し現在も入院しています。感染経路はわかっていません。O157は一般的に菌に汚染された食品を口にすることで感染し、多くは37度台の発熱がみられます。県はト