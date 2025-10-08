8日午後、新潟市南区を走行していたスクールバスが、他の車両を避けようと急ブレーキを踏み、乗っていた2人がケガをする事故がありました。2人は病院に搬送されましたが、命に別状はありません。事故があったのは、新潟市南区の国道8号にある上下諏訪木交差点です。8日午後2時前、校外学習から小学校に帰る途中だったスクールバスが新潟市西区から三条市方向へ走っていたところ、交差点を進行してきたほかの車両