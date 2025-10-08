MLBは最も優れた打者におくられるハンク・アーロン賞の2025シーズンノミネート選手を発表。ドジャースの大谷翔平選手が5年連続でノミネートされました。大谷選手は今季レギュラーシーズンでは、キャリアハイとなる55本の本塁打、OPSではナ・リーグトップの1.014を記録するなど大活躍。ドジャースの公式Xでは「翔平選手、ドジャースから2025年ハンク・アーロン賞の候補者に選ばれたことを祝福します！」とノミネートされたことを祝