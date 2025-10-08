ABEMA・Netflixで配信中の話題作『ミスキング』。YouTubeでドラマ考察を展開するNetflixドラマ考察系YouTuber・トケルが、自身の最新動画「【ミスキング】第２話ドラマ考察 のん が絶望から将棋へ！ 伏線回収 結末最終回予想 MISS KING ABEMA Netflix」で、第1話・第2話の流れや物語の本質について語った。 トケルはまず「1話の簡単なあらすじと、どういうドラマなのか」を説明。天才棋士の父・結城翔一（中村志堂さん）が家庭