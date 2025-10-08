サッカー日本代表ＭＦ久保建英（２４＝レアル・ソシエダード）が８日、先月の米国遠征で負傷した左足首の状態を明かした。この日、森保ジャパンは国際親善試合パラグアイ戦（１０日、パナスタ）とブラジル戦（１４日、味スタ）に向けて千葉市内で全体練習を行い、冒頭１５分が公開された。別メニュー調整となった久保は、足首の状態について言及。「痛くなかったら練習しているので」と本音を漏らしつつ「やれるから帰ってき