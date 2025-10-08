俳優の黒谷友香さん（49）が2025年10月5日、自身のインスタグラムを更新し、衣装ショットを披露した。「ガーデニングして身体を動かそうっと」黒谷さんは、「皆さん、こんにちは」と挨拶し、この日の衣装ショットを投稿。「袖口がポテトチップスみたい」とおどけたコメントを添えていた。つづけて、「食欲の秋だから、食べ過ぎに気を付けたいけど、本当食べ物が美味しい季節」とつづり、「ガーデニングして身体を動かそうっと」と