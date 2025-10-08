鹿児島市の住吉町15番街区を整備する事業予定者について、鹿児島県はきょう8日、鹿児島サンロイヤルホテルを運営する鹿児島国際観光に決めたと発表しました。 （記者）「ここに9階建てのホテルができます」 県は、県有地である鹿児島市の住吉町15番街区を「交流・観光拠点エリア」と位置づけていて、MICEやバンケット、ホテルなどに活用する方針です。 県が土地の利活用を希望する事業者を公募したところ、老朽化による移転・建