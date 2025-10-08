出水市の上場高原ではいま、を迎えています。 出水市の上場高原でおよそ25万本のコスモスがいま見ごろを迎えています。 きょう10月8日は二十四節気の一つ「寒露」。冷たい露が草木に降りるころとされていますが、8日の最低気温は錦江町で20.5度、霧島市で20.8度、鹿児島市で25.5度と平年より5度ほど高く8月下旬から9月上旬並みの暖かさとなりました。 標高500メートルにある上場高原のコスモスは地元の人たちが7月に苗を