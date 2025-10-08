「年休取得に診断書はいらないだろう」ーー。 鉄道大手JR東海の組合員の一言から始まった行政訴訟で8日、東京高等裁判所は労組側の主張を全面的に認め、2024年11月の東京地裁判決を維持。国側（中央労働委員会）の控訴を退け、会社側の団交拒否を違法と改めて判断した。 同日、都内で会見を開いた淵上利和中央執行委員長は判決について「原審以上に裁判所が踏み込んだ判断を示し、労働組合の団体交渉権や活動に対